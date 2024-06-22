Булгаков Сергей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1968
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Булгакова Дарья
Рождение ребёнка
27.02.1990
Дочь: Булгакова-Карлсон Маргарита Сергеевна
Мать ребёнка: Булгакова Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
17.11.1995
Мать ребёнка: Булгакова Светлана Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.06.2007
Дочь: Булгакова Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Булгакова Светлана Евгеньевна