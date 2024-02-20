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(Золото) София Ивановна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

24.09.1878

Дата смерти

01.09.1879

Пол

Женский

Отец

Около 1837 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1878

Отец: Золото Иван Георгиевич

Мать: Золото Варвара Христофоровна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Николаевская церковь,м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106.
Крещение
25.09.1878
Николаевская церквь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
м/к-1878г.лист-105,зап.-30,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-106. | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Псаломщик данного прихода-Георгий Ильич Филиппов и Полина Ильина Стреглова
Смерть
01.09.1879
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Причина смерти: Болезнь - корь | Николаевская церковь,м/к-1879г.лист-176,зап.-16,ГАДО,Ф - 426-2-3 кадр-177.
Похороны
03.09.1879
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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