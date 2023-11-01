Сабреков Зиганша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабреков Зиганша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Басыр Зиганович

Мать ребёнка: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Насыр Зиганович

Мать ребёнка: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабреков Мавзюда Зигановна

Мать ребёнка: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Хабир Зиганович

Мать ребёнка: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сабрекова Галия Ахматзяновна

Смерть
Неизвестно

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