Сабрекова Галия Ахматзяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сабрекова Галия Ахматзяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митюков Ахматзян Сабит

Мать: Митюкова Фазиля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Басыр Зиганович

Отец ребёнка: Сабреков Зиганша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Насыр Зиганович

Отец ребёнка: Сабреков Зиганша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сабреков Мавзюда Зигановна

Отец ребёнка: Сабреков Зиганша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабреков Хабир Зиганович

Отец ребёнка: Сабреков Зиганша

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабреков Зиганша

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