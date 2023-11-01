Сабрекова Галия Ахматзяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Митюков Ахматзян Сабит
Мать: Митюкова Фазиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабреков Зиганша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабреков Зиганша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сабреков Мавзюда Зигановна
Отец ребёнка: Сабреков Зиганша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сабреков Зиганша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сабреков Зиганша