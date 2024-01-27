Loskutoff (Uraine) Nadya Nellie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Loskutoff (Uraine) Nadya Nellie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1904

Дата смерти

29.11.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

1935 г.р.
Около 1938 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1932

Муж: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Alex

California
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Rotman Myrna Ann

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Alex

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Loskutoff ?

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Alex

Смерть
29.11.1974
Palo Alto, Santa Clara, California
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