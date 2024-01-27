Loskutoff (Uraine) Nadya Nellie
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1904
Дата смерти29.11.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1932
California
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Rotman Myrna Ann
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Alex
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Loskutoff ?
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Алексей Alex Alex
Смерть
29.11.1974
Palo Alto, Santa Clara, California