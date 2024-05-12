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Морозов Нестер Степанович

Место рождения

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Морозов Степан

Мать: Морозова (Кутнилова) Прасковья Ивановна

Усть-Луковка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова -- Ксения

Место жительства
Неизвестно
Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Морозов Петр Нестерович

Мать ребёнка: Морозова -- Ксения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Морозов Григорий Нестерович

Мать ребёнка: Морозова -- Ксения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Морозов Андрей Нестерович

Мать ребёнка: Морозова -- Ксения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Морозов Антон Нестерович

Мать ребёнка: Морозова -- Ксения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1831

Сын: Морозов Калистрат Нестерович

Мать ребёнка: Морозова -- Ксения

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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