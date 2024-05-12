Морозов Нестер Степанович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова -- Ксения
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Морозова -- Ксения
Рождение ребёнка
1817
Сын: Морозов Григорий Нестерович
Мать ребёнка: Морозова -- Ксения
Рождение ребёнка
1824
Сын: Морозов Андрей Нестерович
Мать ребёнка: Морозова -- Ксения
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Морозова -- Ксения
Рождение ребёнка
20.09.1831
Сын: Морозов Калистрат Нестерович
Мать ребёнка: Морозова -- Ксения
Смерть
Неизвестно