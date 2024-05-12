Морозова -- Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Морозов Григорий Нестерович
Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Морозов Андрей Нестерович
Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович
Рождение ребёнка
20.09.1831
Сын: Морозов Калистрат Нестерович
Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович
Смерть
Неизвестно