Морозова -- Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова -- Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Нестер Степанович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Морозов Петр Нестерович

Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Морозов Григорий Нестерович

Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Морозов Андрей Нестерович

Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Морозов Антон Нестерович

Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.09.1831

Сын: Морозов Калистрат Нестерович

Отец ребёнка: Морозов Нестер Степанович

Сушиха, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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