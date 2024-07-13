Буяков Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуяков Владимир Григорьевич

Буяков Владимир Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954

Отец: Буяков Григорий Никитич

Мать: Буякова Вера Яковлевна

Бракосочетание
02.10.?

Жена: Буякова (Прокофьева) Светлана Геннадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буякова (Должикова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Буякова (Должикова) Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
12.03.1977

Дочь: Бондаренко (Буякова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Буякова (Должикова) Галина Алексеевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.