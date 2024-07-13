Буякова (Должикова) Галина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Буяков Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1977
Дочь: Бондаренко (Буякова) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Буяков Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно