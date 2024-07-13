Буякова (Должикова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буякова (Должикова) Галина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Должиков Алексей Семëнович

Мать: Анастасия (Надя) Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буяков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Буяков Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1977

Дочь: Бондаренко (Буякова) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Буяков Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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