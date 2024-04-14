Лобунцова Вера Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобунцова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Лобунцов Виктор ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лобунцов Виктор ?
Рождение ребёнка
21.09.1978
Сын: Лобунцов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Лобунцов Виктор ?
Шатура, Шатура, Московская область