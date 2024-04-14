Лобунцов Виктор ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лобунцова Виктория Викторовна
Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
21.09.1978
Сын: Лобунцов Сергей Викторович
Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна
Шатура, Шатура, Московская область