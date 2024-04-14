Лобунцов Виктор ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобунцов Виктор ?

Лобунцов Виктор ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лобунцова Виктория Викторовна

Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобунцов Илья Викторович

Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
21.09.1978

Сын: Лобунцов Сергей Викторович

Мать ребёнка: Лобунцова Вера Ивановна

Шатура, Шатура, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.