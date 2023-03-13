Шаловъ Максимъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаловъ Максимъ

Место рождения

1913

Дата рождения

10.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1913

Отец: Шаловъ Матвей

Мать: Шалова Александра

1913
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