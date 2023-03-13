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Шаловъ Максимъ
Шаловъ Максимъ
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Древо
Место рождения
1913
Дата рождения
10.09.1913
Пол
Мужской
Отец
Шаловъ Матвей
Мать
Шалова (Кашева) Александра
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1913
Отец:
Шаловъ Матвей
Мать:
Шалова Александра
1913
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