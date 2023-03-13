Шалова (Кашева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кашевъ Борисъ
Мать: Кашева Фекла Петрова
Рождение ребёнка
08.11.1901
Сын: Шаловъ Порфирий
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
12.06.1903
Дочь: Антонина
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
19.09.1905
Дочь: Шалова Ефросинья
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
23.11.1907
Сын: Шаловъ Степанъ
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
03.03.1909
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
17.07.1911
Дочь: Шалова Прасковья
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
10.09.1913
Сын: Шаловъ Максимъ
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
1913
Рождение ребёнка
09.10.1915
Дочь: Зиновья
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Рождение ребёнка
26.05.1918
Дочь: Агриппина
Отец ребёнка: Шаловъ Матвей
Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаловъ Матвей