Шалова (Кашева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалова (Кашева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кашевъ Борисъ

Мать: Кашева Фекла Петрова

Рождение ребёнка
08.11.1901

Сын: Шаловъ Порфирий

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1903

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1905

Дочь: Шалова Ефросинья

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Рождение ребёнка
23.11.1907

Сын: Шаловъ Степанъ

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.03.1909

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1911

Дочь: Шалова Прасковья

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.09.1913

Сын: Шаловъ Максимъ

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

1913
Рождение ребёнка
09.10.1915

Дочь: Зиновья

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.05.1918

Дочь: Агриппина

Отец ребёнка: Шаловъ Матвей

Васильевка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаловъ Матвей

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