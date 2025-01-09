Павлов Матвей Тимофеевич
мужской, родился Около 1809, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1858
ОтецПавлов Тимофей Иванович03.05.1777 ст. г.р.
МатьПавлова Лукерья СевостьяновнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Дети
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Жена: Павлова Ирина Андреевна
Сын: Павлов Афанасий Матвеевич
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Дочь: Павлова (Павлова) Ефимья Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Дочь: (Павлова) Екатерина Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Дочь: (Павлова) Ульяна Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна
Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна
Дочь: Павлова (Павлова) Агафия Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна
Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна
Дочь: (Павлова) Фекла Матвеевна
Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна