Павлов Матвей Тимофеевич Около 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Павлов Матвей Тимофеевич

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1809, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1858

Отец
Павлов Тимофей Иванович03.05.1777 ст. г.р.
Мать
Павлова Лукерья СевостьяновнаОколо 1786 г.р.
Супруги
Павлова Анастасия МатвеевнаОколо 1810 г.р.
Павлова Ирина АндреевнаОколо 1822 г.р.
Дети
Павлов Афанасий Матвеевич04.10.1826 ст. г.р.
Павлов Василий Матвеевич30.01.1829 ст. г.р.
Показать еще 11
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Павлов Тимофей Иванович

Мать: Павлова Лукерья Севостьяновна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Анастасия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1826 ст.

Сын: Павлов Афанасий Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
30.01.1829 ст.

Сын: Павлов Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
05.12.1830 ст.

Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
10.01.1833 ст.

Сын: Павлов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Павлов Иона Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.09.1837 ст.

Дочь: Павлова (Павлова) Ефимья Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
03.12.1839 ст.

Дочь: (Павлова) Екатерина Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.08.1844 ст.

Сын: Павлов Андриян Матвеевич

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
13.12.1846 ст.

Дочь: (Павлова) Ульяна Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Анастасия Матвеевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.

Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.01.1850 ст.

Дочь: Павлова (Павлова) Агафия Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Павлова) Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
29.09.1856 ст.

Дочь: (Павлова) Фекла Матвеевна

Мать ребёнка: Павлова Ирина Андреевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

Мы используем куки для улучшения работы сайта.