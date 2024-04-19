Лямина Мавра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лямин Иван Ильич
Рождение ребёнка
24.12.1914
Сын: Лямин Иван Иванович
Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич
Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно