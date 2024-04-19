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Лямина Мавра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямин Иван Ильич

Рождение ребёнка
24.12.1914

Сын: Лямин Иван Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич

Козловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Сын: Лямин Александр Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Лямин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лямин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

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