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Лямин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Лямин Иван Ильич

Мать: Лямина Мавра Яковлевна

Смерть
1942
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