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Лямин Владимир Иванович
Лямин Владимир Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1923
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Лямин Иван Ильич
Мать
Лямина Мавра Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец:
Лямин Иван Ильич
Мать:
Лямина Мавра Яковлевна
Смерть
1942
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