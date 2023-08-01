Мухина Александра Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1871 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.
Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Васильева
Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев
Восприемник
27.10.1898 ст.
Дмитрий Федорович Мухин 26.10.1898 ст. г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Иван Васильев
Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно