Мухина Александра Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухина Александра Егорова

Мухина Александра Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1871 ст.

Сын: Мухин Александр Васильев

Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.

Сын: Мухин Дмитрий Васильев

Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Дочь: Ольга Васильева

Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Восприемник
27.10.1898 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Дмитрий Федорович Мухин 26.10.1898 ст. г.р.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Иван Васильев

Отец ребёнка: Мухин Василий Васильев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Василий Васильев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close