Мухин Василий Васильев
Место рождения
Дата рождения18.02.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1849 ст.
Крещение
19.02.1849 ст.
Воспреемники: крестный: Благовещенской, села Тайнинского церкви, священник Смирнов Василий Иванов; крестная: Мухина Татьяна Данилова.
Рождение ребёнка
1871
Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова
Восприемник
18.01.1884 ст.
Мухина Мария Федорова 16.01.1884 ст. г.р.
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.
Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова
Восприемник
02.07.1887 ст.
Мухина Ольга Федорова 01.07.1887 ст. г.р.
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.
Дочь: Ольга Васильева
Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мухин Иван Васильев
Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно