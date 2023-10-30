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Мухин Василий Васильев

Место рождения

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

Дата рождения

18.02.1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1849 ст.

Отец: Мухин Василий Никифоров

Мать: Мухина Васса (Василиса) Федорова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Крещение
19.02.1849 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Воспреемники: крестный: Благовещенской, села Тайнинского церкви, священник Смирнов Василий Иванов; крестная: Мухина Татьяна Данилова.
Рождение ребёнка
1871

Сын: Мухин Александр Васильев

Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова

Восприемник
18.01.1884 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Мухина Мария Федорова 16.01.1884 ст. г.р.
Рождение ребёнка
15.10.1885 ст.

Сын: Мухин Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Восприемник
02.07.1887 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Мухина Ольга Федорова 01.07.1887 ст. г.р.
Рождение ребёнка
01.07.1890 ст.

Дочь: Ольга Васильева

Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухин Иван Васильев

Мать ребёнка: Мухина Александра Егорова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухина Александра Егорова

Смерть
Неизвестно
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