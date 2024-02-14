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Abdul Dejan Hudaybirde R-M198

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Галлямов Абдулдиянъ R-M198

Мать: Рабия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Sabir (Abdul Dejan) Zäkiyä

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Abdul Dejan) Räšidä

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Abdul Dejan Sämiulla

Мать ребёнка: Фатеха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фатеха

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Диянова) Аделбану

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
1918

Сын: Диянов Хайдар

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
1921

Сын: Диянов Жафяр

Мать ребёнка: Фатеха

Рождение ребёнка
1931

Сын: Abdul Dejan Änwar

Мать ребёнка: Фатеха

Смерть
Неизвестно

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