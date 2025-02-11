Рачкова Екатерина Сергеева 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Рачкова Екатерина Сергеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1824

умерла Неизвестно

Супруги
Рачков Яков Петров1823 г.р.
Дети
Рачков Иван Яковлев1844 г.р.
Рачков Тимофей Яковлев1849 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рачков Яков Петров

Рождение ребёнка
1844

Сын: Рачков Иван Яковлев

Отец ребёнка: Рачков Яков Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Рачков Тимофей Яковлев

Отец ребёнка: Рачков Яков Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

111 Семья

Смерть
Неизвестно

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