Рачкова Екатерина Сергеева
женский, родилась 1824
умерла Неизвестно
Супруги
Рачков Яков Петров1823 г.р.
Дети
Рачков Иван Яковлев1844 г.р.
Рачков Тимофей Яковлев1849 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рачков Яков Петров
Рождение ребёнка
1844
Сын: Рачков Иван Яковлев
Отец ребёнка: Рачков Яков Петров
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Рачков Яков Петров
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно