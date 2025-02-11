Кряжева Мавра
женский, родилась 1805, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла Неизвестно
Супруги
Кряжев Андрей Петрович1804 г.р.
Дети
Кряжев Иван Андреевич1827 г.р.
Кряжев Василий Андреевич1830 г.р.Показать еще 4
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Кряжев Семен Ii Андреевич
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович
Смерть
Неизвестно