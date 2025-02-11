Кряжева Мавра 1805 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжева Мавра

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1805, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умерла Неизвестно

Супруги
Кряжев Андрей Петрович1804 г.р.
Дети
Кряжев Иван Андреевич1827 г.р.
Кряжев Василий Андреевич1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кряжев Андрей Петрович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кряжев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кряжев Василий Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Кряжев Семен Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1836

Сын: Кряжев Федор Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Кряжев Семен Ii Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кряжев Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Кряжев Андрей Петрович

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Смерть
Неизвестно

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