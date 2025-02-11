Кряжев Василий Андреевич
мужской, родился 1830, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
умер 23.03.1892, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
ОтецКряжев Андрей Петрович1804 г.р.
МатьКряжева Мавра1805 г.р.
Супруги
Кряжева Елена1831 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Кряжев Андрей Петрович
Мать: Кряжева Мавра
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кряжева Елена
Смерть
23.03.1892
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область