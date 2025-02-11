Кряжев Василий Андреевич 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Кряжев Василий Андреевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

умер 23.03.1892, Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Отец
Кряжев Андрей Петрович1804 г.р.
Мать
Кряжева Мавра1805 г.р.
Супруги
Кряжева Елена1831 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Кряжев Андрей Петрович

Мать: Кряжева Мавра

Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кряжева Елена

Смерть
23.03.1892
Поды, Черноярский муниципальный район, Астраханская область

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