Кальченко Агафия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.08.1911
Дочь: Кальченко Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Кальченко Иосиф Сергеевич
Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Кальченко Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Кальченко Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич
Смерть
Неизвестно