Кальченко Агафия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Агафия Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
27.08.1911

Дочь: Кальченко Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Кальченко Иосиф Сергеевич

Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Кальченко Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Кальченко Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кальченко Сергей Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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