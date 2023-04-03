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Кальченко Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

01.04.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Кальченко Дмитрий Максимович

Мать: Кальченко Василиса Стефановна

Рождение ребёнка
27.08.1911

Дочь: Кальченко Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична

Рождение ребёнка
25.12.1913

Сын: Кальченко Иосиф Сергеевич

Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична

Рождение ребёнка
01.03.1918

Дочь: Кальченко Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична

Рождение ребёнка
01.03.1918

Сын: Кальченко Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко Агафия Кузьминична

Смерть
01.04.1919