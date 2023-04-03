Кальченко Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти01.04.1919
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
27.08.1911
Дочь: Кальченко Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична
Рождение ребёнка
25.12.1913
Сын: Кальченко Иосиф Сергеевич
Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.03.1918
Дочь: Кальченко Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична
Рождение ребёнка
01.03.1918
Сын: Кальченко Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Кальченко Агафия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1919