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Рядинский Григорий Савельевич

Место рождения

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Рядинский Савелий Тимофеевич

Мать: Рядинская (Капнина Каплина) Федосья Антоновна

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
В 3 РС в 1765 году - 2 года. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Бракосочетание
До 1776

Жена: Рядинская (Крюкова) Пелагея Логвинова

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Рядинский Петр Григорьевич

Мать ребёнка: Рядинская (Крюкова) Пелагея Логвинова

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Рядинская Федора Григорьевна

Мать ребёнка: Рядинская (Крюкова) Пелагея Логвинова

Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1788
Яблоново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область

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