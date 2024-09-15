Рядинский Григорий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
В 3 РС в 1765 году - 2 года. РГАДА 350-2-4177, л. 295-295 об. Сказка посадских людей города Яблонов
Бракосочетание
До 1776
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Рядинский Петр Григорьевич
Мать ребёнка: Рядинская (Крюкова) Пелагея Логвинова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Рядинская Федора Григорьевна
Мать ребёнка: Рядинская (Крюкова) Пелагея Логвинова
Смерть
1788