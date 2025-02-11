Анна Мелентьева 1746 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Мелентьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1746

умерла 1786

Дети
Емельян Семёнов1763 г.р.
Аким Семенов1778 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Емельян Семёнов

Отец ребёнка: Семён Никифоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1778

Сын: Аким Семенов

Отец ребёнка: Семён Никифоров

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1786

Мы используем куки для улучшения работы сайта.