Анна Мелентьева
женский, родилась 1746
умерла 1786
Дети
Емельян Семёнов1763 г.р.
Аким Семенов1778 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Емельян Семёнов
Отец ребёнка: Семён Никифоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1778
Сын: Аким Семенов
Отец ребёнка: Семён Никифоров
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1786