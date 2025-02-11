Емельян Семёнов
мужской, родился 1763, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Мелентьева1746 г.р.
ОтецСемён Никифоров1729 г.р.
Дети
Парфён Емельянов1784 г.р.
Егор Емельянов1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Семён Никифоров
Мать: Анна Мелентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Парфён Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Егор Емельянов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно