Емельян Семёнов 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Емельян Семёнов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1763, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Мелентьева1746 г.р.
Отец
Семён Никифоров1729 г.р.
Дети
Парфён Емельянов1784 г.р.
Егор Емельянов1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Семён Никифоров

Мать: Анна Мелентьева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Парфён Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1785

Сын: Егор Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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