(Kraus) Sylvia Sophie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Kraus) Sylvia Sophie

Место рождения

Henderson, Adams, Colorado, United States

Дата рождения

27.08.1922

Дата смерти

09.10.2013

Пол

Женский

Отец

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1922

Отец: Krause John

Мать: Elizabeth

Henderson, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1930
Denver, Denver, Colorado, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Tract 6, Denver, Election District D, Denver, Colorado, United States
Смерть
09.10.2013
Lewiston, Nez Perce, Idaho
Место жительства
09.11.2013
Denver
Похороны
2013
Lewiston, Nez Perce, Idaho, United States of America
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