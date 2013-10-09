(Kraus) Sylvia Sophie
Место рожденияHenderson, Adams, Colorado, United States
Дата рождения27.08.1922
Дата смерти09.10.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1922
Отец: Krause John
Мать: Elizabeth
Henderson, Adams, Colorado, United States
Место жительства
1930
Denver, Denver, Colorado, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Tract 6, Denver, Election District D, Denver, Colorado, United States
Смерть
09.10.2013
Lewiston, Nez Perce, Idaho
Место жительства
09.11.2013
Denver
Похороны
2013
Lewiston, Nez Perce, Idaho, United States of America