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Колосов Яков Иудович

Место рождения

д. Крадихино Бакшеевской волости

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Колосов Иуда

Мать: не указана

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колосов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соломанида Яковлевна

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Евдоким Яковлевич

Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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