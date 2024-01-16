Колосов Яков Иудович
Место рожденияд. Крадихино Бакшеевской волости
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Колосов Иуда
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соломанида Яковлевна
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колосов Евдоким Яковлевич
Мать ребёнка: Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно