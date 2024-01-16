Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ирина Яковлевна

Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1840

Сын: Колосов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Соломанида Яковлевна

Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846

Сын: Колосов Евдоким Яковлевич

Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колосов Яков Иудович

д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно
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