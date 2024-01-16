Колосова Матрёна (Матрона) Парфёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ирина Яковлевна
Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Соломанида Яковлевна
Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Рождение ребёнка
1846
Сын: Колосов Евдоким Яковлевич
Отец ребёнка: Колосов Яков Иудович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колосов Яков Иудович
д. Крадихино Бакшеевской волости
Смерть
Неизвестно