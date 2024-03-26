Мартюченко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартюченко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюченко Витя (Виталий/Виктор) Петрович

Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюченко Иван Петрович

Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюченко Родион Петрович

Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мартюченко Михаил Петрович

Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрозд Нина Радионовна

Смерть
Неизвестно

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