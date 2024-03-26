Мартюченко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартюченко Витя (Виталий/Виктор) Петрович
Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартюченко Родион Петрович
Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мартюченко Михаил Петрович
Мать ребёнка: Дрозд Нина Радионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дрозд Нина Радионовна
Смерть
Неизвестно