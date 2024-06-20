Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1679
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Отец ребёнка: Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
1729
Сын: Парфён Иванович
Отец ребёнка: Иван Елисеевич
Смерть
Неизвестно