Ирина Андреевна 1679 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Андреевна

Ирина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1679

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1679

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Отец ребёнка: Иван Елисеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Елисеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Иван Елисеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Парфён Иванович

Отец ребёнка: Иван Елисеевич

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.