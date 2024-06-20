Иван Елисеевич 1671 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Елисеевич

Место рождения

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: не указан

Мать: не указана

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Иванович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1728

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Парфён Иванович

Мать ребёнка: Ирина Андреевна

Игнашино, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
Неизвестно

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