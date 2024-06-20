Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Михаил Иванович
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1716
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1728
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Парфён Иванович
Мать ребёнка: Ирина Андреевна
Смерть
Неизвестно