Панкратова (Баранова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.09.1944
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1930
Дочь: Олехнович (Панкратова) Эмма Александровна
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
13.11.1932
Сын: Панкратов Адольф Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1938
Сын: Панкратов Альберт Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
14.01.1940
Сын: Панкратов Александр Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
15.05.1943
Сын: Панкратов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич
Смерть
28.09.1944
Погибла в автокатастрофе вместе с сыном Панкратовым Альбертом Александровичем.