Панкратова (Баранова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панкратова (Баранова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.09.1944

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратов Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
30.08.1930

Дочь: Олехнович (Панкратова) Эмма Александровна

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.11.1932

Сын: Панкратов Адольф Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1938

Сын: Панкратов Альберт Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.01.1940

Сын: Панкратов Александр Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
15.05.1943

Сын: Панкратов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Панкратов Александр Алексеевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
28.09.1944
Погибла в автокатастрофе вместе с сыном Панкратовым Альбертом Александровичем.

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