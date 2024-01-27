Сливков Slivkoff Павел Paul Yramali
Место рожденияСеление Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Дата рожденияОколо 1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Tanya Paul Yramali
Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Сливков Slivkoff Ivan Paul Yramali
Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William
in Russia
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Manya Paul Yramali
Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William
in Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia