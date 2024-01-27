Сливков Slivkoff Павел Paul Yramali — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливков Slivkoff Павел Paul Yramali

Место рождения

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.

Дата рождения

Около 1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Мать: Slivkoff Stenia Andrew

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Tanya Paul Yramali

Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Сливков Slivkoff Ivan Paul Yramali

Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William

in Russia
Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Manya Paul Yramali

Мать ребёнка: Мария Masha Васильевна William

in Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Masha Васильевна William

Смерть
Неизвестно
Russia
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