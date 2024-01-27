Slivkoff Stenia Andrew — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Slivkoff Stenia Andrew

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Сливков Slivkoff Павел Paul Yramali

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Masha Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Сливков Slivkoff Иван Ivan Ермолаевич Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Tanya Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Slivkoff William Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Slivkoff Alex Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Fenya Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Nora Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Hanya Yeramali Fred

Отец ребёнка: Сливков (slivkoff) Ермолай (Yermali) Федорович (Fred) Gregory

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Смерть
Неизвестно
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