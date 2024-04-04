(Хохлова) Прасковья Евграфовна
Место рождения
Дата рождения25.09.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1837 ст.
Крещение
27.09.1837 ст.
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Евграфу Ивановичу хохлову, крестьянин Андрей Иванович Кощеев и его же свояченица девица Евдок... Показать все
Смерть
Неизвестно