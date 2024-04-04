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(Хохлова) Прасковья Евграфовна

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.09.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1837 ст.

Отец: Хохлов Евграф Иванович

Мать: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение
27.09.1837 ст.
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Крещение проходило в Рождественской церкви села. Восприемниками при крещении были села Богородского, шурин Евграфу Ивановичу хохлову, крестьянин Андрей Иванович Кощеев и его же свояченица девица Евдок... Показать все
Смерть
Неизвестно

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