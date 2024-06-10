Хохлов Евграф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХохлов Евграф Иванович

Хохлов Евграф Иванович

Место рождения

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хохлов Иван Иванович

Мать: не указана

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1828 ст.

Сын: Хохлов Константин Евграфович

Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.169).
Рождение ребёнка
03.09.1835 ст.

Дочь: (Хохлова) Анна Евграфовна

Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.09.1837 ст.

Дочь: (Хохлова) Прасковья Евграфовна

Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.