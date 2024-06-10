Хохлов Евграф Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хохлов Иван Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.06.1828 ст.
Сын: Хохлов Константин Евграфович
Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна
(ист.ЦАНО, ф.570, оп.559б, д.922, л.169).
Рождение ребёнка
03.09.1835 ст.
Дочь: (Хохлова) Анна Евграфовна
Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
25.09.1837 ст.
Дочь: (Хохлова) Прасковья Евграфовна
Мать ребёнка: Хохлова (Кощеева) Агриппина Ивановна
Смерть
Неизвестно