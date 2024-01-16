Ордина (Летовальцева) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ордина (Летовальцева) Анна Фёдоровна

Место рождения

д.Харитонвоская, Скорюково тож

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Летовальцев Фёдор Маркович

Мать: Летовальцева Елена Алексеевна

д.Харитонвоская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Анна Мартемьяновна

Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович

д. Крадихино
Бракосочетание
До 1763

Муж: Ордин Мартемьян Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1765

Сын: Ордин Ефим Мартемьянович

Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1778

Сын: Ордин Иван Мартемьянович

Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ордин Фёдор Мартемьянов

Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович

Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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