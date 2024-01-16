Ордина (Летовальцева) Анна Фёдоровна
Место рожденияд.Харитонвоская, Скорюково тож
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
д.Харитонвоская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Анна Мартемьяновна
Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович
д. Крадихино
Бракосочетание
До 1763
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Ордин Мартемьян Парфёнович
Крадихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно