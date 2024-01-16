Ордин Ефим Мартемьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрдин Ефим Мартемьянович

Ордин Ефим Мартемьянович

Место рождения

д. Крадихино

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Ордин Мартемьян Парфёнович

Мать: Ордина Анна Фёдоровна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1782

Сын: Ордин Максим Ефимович

Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефимия Ефимовна

Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна

д. Крадихино
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ордин Василий Ефимович

Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна

д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Анна Родионовна

д. Крадихино
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close