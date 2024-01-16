Ордин Ефим Мартемьянович
Место рожденияд. Крадихино
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Ордин Мартемьян Парфёнович
Мать: Ордина Анна Фёдоровна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефимия Ефимовна
Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна
д. Крадихино
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Ордина Анна Родионовна
д. Крадихино
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ордина Анна Родионовна
д. Крадихино
Смерть
Неизвестно