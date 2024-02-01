Замятин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1991

Отец: Замятин Сергей Александрович

Мать: Замятина Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
19.04.2014

Сын: Замятин Семен Адександрович

Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна

Рождение ребёнка
29.05.2015

Сын: Замятин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна

Рождение ребёнка
29.04.2020

Дочь: Замятина Полина Александровна

Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Каения Сергеевна

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