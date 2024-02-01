Замятин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1991
Рождение ребёнка
19.04.2014
Сын: Замятин Семен Адександрович
Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна
Рождение ребёнка
29.05.2015
Сын: Замятин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна
Рождение ребёнка
29.04.2020
Дочь: Замятина Полина Александровна
Мать ребёнка: Замятина Каения Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно