Замятина Каения Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.2014
Сын: Замятин Семен Адександрович
Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.05.2015
Сын: Замятин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.04.2020
Дочь: Замятина Полина Александровна
Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно