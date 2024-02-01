Замятина Каения Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина Каения Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лобачев Сергей Владимирович

Мать: Лобачева Ольга Евгеньевна

Рождение ребёнка
19.04.2014

Сын: Замятин Семен Адександрович

Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
29.05.2015

Сын: Замятин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
29.04.2020

Дочь: Замятина Полина Александровна

Отец ребёнка: Замятин Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замятин Александр Сергеевич

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