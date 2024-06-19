Борисовская Ольга
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1987
Дочь: Борисовская Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Борисовский Сергей Леонтьевич
Рождение ребёнка
19.07.1997
Сын: Борисовский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Борисовский Сергей Леонтьевич