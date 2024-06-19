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Борисовская Ольга

Место рождения

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисовский Сергей Леонтьевич

Рождение ребёнка
01.11.1987

Дочь: Борисовская Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Борисовский Сергей Леонтьевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.07.1997

Сын: Борисовский Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Борисовский Сергей Леонтьевич

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

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