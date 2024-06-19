Борисовский Сергей Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1964
Отец: Борисовский Леонтий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Борисовская Ольга
Рождение ребёнка
01.11.1987
Дочь: Борисовская Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Борисовская Ольга
Рождение ребёнка
19.07.1997
Сын: Борисовский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Борисовская Ольга
Рождение ребёнка
25.03.2007
Дочь: Борисовская Анастасия
Мать ребёнка: Борисовская Ирина Юрьевна