Борисовский Сергей Леонтьевич 05.04.1964 — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисовский Сергей Леонтьевич

Место рождения

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

05.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1964

Отец: Борисовский Леонтий

Мать: Голушко Людмила Александровна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борисовская Ольга

Рождение ребёнка
01.11.1987

Дочь: Борисовская Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Борисовская Ольга

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
19.07.1997

Сын: Борисовский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Борисовская Ольга

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.03.2007

Дочь: Борисовская Анастасия

Мать ребёнка: Борисовская Ирина Юрьевна

Каргат, Каргатский муниципальный район, Новосибирская область

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