Фаст Николай Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаст Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1951

Дата смерти

12.06.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1975

Дочь: Ершова (Фаст) Светлана Николаевна

Мать ребёнка: Фаст (Рыбкина) Наталья Алексеевна

Смерть
12.06.2008
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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