Фаст Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1951
Дата смерти12.06.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1975
Дочь: Ершова (Фаст) Светлана Николаевна
Мать ребёнка: Фаст (Рыбкина) Наталья Алексеевна
Смерть
12.06.2008
Олёкминск, Олекминский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)