Геникес Лев (Луи) Лазаревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Геникес Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Мать ребёнка: Геникес Софья Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Геникес Софья Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Геникес Софья Иосифовна
Смерть
Неизвестно