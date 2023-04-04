Геникес (Шапиро) Софья Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смерти1941
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Шапиро Иосиф
Мать: Шапиро Роза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия
Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941