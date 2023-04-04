Геникес (Шапиро) Софья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Геникес (Шапиро) Софья Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Шапиро Иосиф

Мать: Шапиро Роза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия

Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Геникес Лев (Луи) Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Геникес Лев (Луи) Лазаревич

Смерть
1941
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