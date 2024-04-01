Кубыкина (Сухова) Ульяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкина (Сухова) Ульяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1903

Отец: Сухов Петр Иванов

Мать: Сухова Марфа (Мария) Степанова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кубыкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
16.08.1927

Дочь: (Кубыкина) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович

Выд 438574 от 10 июля 1953 г. кропотино
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: (Кубыкина) Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович

Рождение ребёнка
06.10.1930

Дочь: (Кубыкина) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович

Выд 561534 от 18 июля 1948
Рождение ребёнка
05.04.1934

Сын: Кубыкин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Кубыкин Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно

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