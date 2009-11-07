Кубыкин Юрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1934
Дата смерти07.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934
Отец: Кубыкин Михаил Павлович
Мать: Кубыкина Ульяна Петровна
Рождение ребёнка
1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубыкина Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кубыкина Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.2009