Кубыкин Юрий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубыкин Юрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1934

Дата смерти

07.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1934

Отец: Кубыкин Михаил Павлович

Мать: Кубыкина Ульяна Петровна

Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубыкина Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кубыкина Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кубыкина Татьяна Александровна

Смерть
07.11.2009
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