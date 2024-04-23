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Никита Яковлевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1741

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Никитична

Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Степанида Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Сын: Артемий Яковлевич

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Фёкла Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Февронья Никитична

Мать ребёнка: Авдотья Никитична

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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