Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1741
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Никитична
Место жительства
Неизвестно
Плоское, Поникольская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Степанида Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1748
Сын: Артемий Яковлевич
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Фёкла Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Никитична
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Февронья Никитична
Мать ребёнка: Авдотья Никитична